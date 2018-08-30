Попытка вернуть несвежую рыбу продавцу обернулась скандалом для жительницы столицы

Жительница столицы купила на базаре свежую охлажденную рыбу, а дома поняла, что рыба - второй свежести, а то и более.

Не раздумывая, она завернула покупку и отправилась обратно, однако попытка вернуть тушки обернулась скандалом, передает canal3.

На упрек в том, что рыба с душком, администратор предъявил бумаги, по которым у пресноводных всё в полном порядке, и в буквальном смысле крестилась, что товар прекрасно пахнет.

По словам Елены Гратий, за рыбой на базар она отправилась рано утром. Покупала и в других ларьках, но только купленные тут караси оказались с душком.



"Дома я принялась ее чистить, и стало ясно, что она лежалая: мясо было слишком мягким, легко отходило. Чувствовался запашок, я сначала подумала, может от внутренностей, но оказалось, что нет, и решила ее вернуть", сказала покупатель, Елена Грати.

Но администратор ларька уверяет, что утром товар проверялся. Претензии покупательницы объясняет желанием очернить репутацию ларька - по ее данным, клиентка не простая - тоже держит рыбные магазинчики на рынке.

"Эта рыба куплена утром. У меня вопрос: ее проверяли? - Конечно, вот результаты лабораторного анализа, мы проходим их каждый день".



Согласно анализу, с рыбой все в порядке, но есть одно "но": рыба оказалась не свежеохлажденной, а свежеразмороженной!



"Изменений нет, отравится ею нельзя, серьезных последствий после употребления не будет, но мясо не такое как обычно из-за хранения. Ее положили в холодильник, и, похоже она слишком долго находилась в морозилке, потому она такая мягкая. Но речь не идет о том, что ее там держали много дней", сообщила ветеринар, Ольга Жунку.



В конце концов, возмущенной покупательнице деньги вернули. Но она все равно пожаловалась в Агентство по защите прав потребителя.