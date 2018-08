Пожар начался примерно в 5.00 по местному времени. С места пожара доносятся звуки взрывов. К тушению пожара привлечены 30 единиц техники, пишет Корреспондент.

Из-за большого количества токсичных веществ, содержащихся в дыме, жителям 11 районов города власти рекомендуют оставаться дома.

По состоянию на 11.00 пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние промышленные объекты, однако приступить к тушению огня на территории самого завода пока невозможно из-за опасности взрывов газовых баллонов и емкостей с ацетоном, хранящихся на складах. Сведений о пострадавших нет.

Footage of West Footscray fire from Olympia street Tottenham looking south. @abcmelbourne #Melbourne #Footscray #fire pic.twitter.com/twy8adI2Mw