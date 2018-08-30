В Одессе вор сломал ногу во время бегства

В Одессе задержали вора, который обокрал квартиру на улице Новосельского. Мужчина во время попытки скрыться сломал ног

Об этом сообщает местное издание Думская в четверг, 30 августа.

Злоумышленника обнаружил хозяин квартиры, столкнувшись с ним буквально на пороге. Он попытался его скрутить, но безрезультатно. Вор убежал в сторону Водного института, – говорится в сообщении, цитируемом Корреспондент.net.

Один из очевидцев бросился в погоню за преступником, а соседи вызвали полицию и скорую.

Пытаясь скрыться от погони, злоумышленник совершил неудачный прыжок через забор и сломал ногу, после чего его задержали и передали полиции.