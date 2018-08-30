17-летняя жительница Кишинева решила увеличить губы, воспользовавшись дешевым предложением в интернете

17-летняя жительница столицы решилась на процедуру по увеличению губ гиалуроновой кислотой, воспользовавшись дешевым предложением в интернете. Салон красоты оборудовали в гостиничном номере, за услугу взяли всего 60 евро.

Девушка снова пришла в так называемый косметический кабинет, но номер был закрыт.

Когда Милана наконец обратилась к специалисту, ей из верхней губы извлекли затвердевшее вещество, которое ввели при помощи инъекции под видом гиалуроновой кислоты. С нижней губой все оказалось сложнее.

"Будем наблюдать две недели, надеюсь, препараты подействуют, если нет, придется оперировать".

По словам врача, девушке ввели в губы некачественный китайский препарат.

"В последнее время в губы часто вводят гиалуроновую кислоту плохого качества. Это значит, что кислота плохо очищена", - сказала дерматолог-косметолог Вероника Выздоагэ.

При проведении процедуры врач обязан предоставить клиенту сертификат происхождения и качества инъекции. А в министрества здравоохранения говорят, что обяжут каждого специалиста пройти курсы по специализации.

"Согласно приказу минздрава, выпущенному в 2017 году, миниинвазивные косметические процедуры могут проводить только врачи, прошедшие подготовку по дерматокосметологии".

Процедура увеличения губ с качественной гиалуроновой кислотой стоит около 200 евро.