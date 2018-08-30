Apple купила компанию, создавшую уникальные AR-очки

Компания Apple приобрела стартап Akonia Holographics, который занимается разработкой голографических дисплеев для AR-очков. Компания была основана в 2012 году. Об этом пишет Bloomberg.

Известно, что изначально стартап вел разработки в области хранения голографических данных. Однако в итоге перепрофилировался на голографические дисплеи для очков AR, пишет Корреспондент.

Еще ранее появлялись слухи, что Apple работает над созданием собственных очков AR. У компании имеется множество патентов и теорий, а также предполагается, что существуют прототипы. Однако запуска нового продукта в этой области не стоит ожидать ранее 2020 года.