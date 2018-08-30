Влад Плахотнюк: Грозешть, мое родное село, является примером населенного пункта Молдовы, который может измениться навсегда

Модернизация детского сада в селе Грозешть является ярким примером эффективного сотрудничества между местными властями, центральными властями и внешними партнерами

Модернизация детского сада в селе Грозешть Ниспоренского района является ярким примером эффективного сотрудничества между местными властями, центральными властями и внешними партнерами. Такого мнения придерживается лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк, который посетил этот детский сад. Стоит отметить, что глава ДПМ родом из Грозешть, пишет kp.md.

"Грозешть, мое родное село, является примером населенного пункта Молдовы, который может измениться навсегда при существовании участия и сотрудничества между местными властями, центральными властями и внешними партнерами. Одним из прекрасных проектов, которые были здесь реализованы, является модернизация детского сада "Дечелуш",- написал Влад Плахотнюк на своей странице в Фейсбуке.

"Я рад видеть, что у малышей такие хорошие условия для развития и игры в новом учебном году", - отметил лидер Демократической партии.

