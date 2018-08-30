В Мьянме затопило 85 деревень из-за прорыва плотины

В результате прорыва плотины в Мьянме затопило 85 деревень. Более 63 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 30 августа.

"Пожарные, военные и чиновники начали в среду отчаянную операцию по спасению после того, как водосброс ирригационной плотины прорвался в ручей Свар в центре Мьянмы, пустив поток воды через деревни и близлежащие города Свар и Едаше", – говорится в сообщении.

Местные СМИ отмечают, что за несколько дней до катастрофы чиновники утверждали, что плотина Свар в порядке, несмотря на беспокойство жителей относительно ее переполнения.

К плотине направлена бригада спасателей. В районе затопления закрыт участок автомагистрали Янгон-Мандалай. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала, пишет Корреспондент.