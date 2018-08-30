В Италии открылся Венецианский кинофестиваль

В среду, 29 августа, на острове Лидо в Италии открылся 75-й Венецианский фестиваль, который продлится до 8 сентября, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что перед официальной церемонией пространство вокруг основных площадок фестиваля было огорожено и превращено в пешеходную зону, а представителей прессы и киноиндустрии тщательно обыскивали при входе, пишет Корреспондент.

Из-за этого желающим попасть на фестиваль приходилось выстраивать внушительные очереди.

Первой официальной премьерой стала картина Человек на Луне режиссера Дэмиена Шазелла с Райаном Гослингом в главной роли.

Лента рассказывает о космической гонке, первом полёте на Луну, а также о том, какой ценой астронавту Нилу Армстронгу дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.Напомним, 33-летний Шазелл уже открывал фестиваль в Венеции в 2016 году своей работой Ла-Ла-Лэнд, за которую затем получил множество призов, в том числе шесть Оскаров.