Названа страна с самой высокой смертностью от алкоголя

Китай – страна с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем. Об этом сообщает The Global Times со ссылкой на данные медицинского журнала The Lancet.

Так, в 2016 году в Китае от алкоголя погибли 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин. На втором месте оказалась Индия: 42 тысячи погибших женщин и 290 тысяч мужчин, передает Корреспондент.

Третье место в рейтинге заняла Россия. Там за 2016 год от вредной привычки умерли 43 тысячи женщин и 180 тысяч мужчин.

В исследовании отмечается, что алкоголь – одна из главных причин проблем со здоровьем у жителей планеты. С ростом употребления алкоголя растет и общий уровень смертности, особенно от онкологических заболеваний. Вместе с тем риск проблем со здоровьем снижается только при полном прекращении употребления спиртного.