Синоптики пообещали усиление урагана "Норман" в Тихом океане

Ураган "Норман" в Тихом океане значительно усилится в четверг, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным метеорологов, сейчас ураган находится примерно в 885 километрах от южной оконечности мексиканского штата Нижняя Калифорния и движется к западу со скоростью 13 километров в час, сообщает РИА Новости.

Максимальная скорость порывов ветра доходит до 140 километров в час. По шкале Саффира-Симпсона урагану присвоена первая категория.

Если скорость ветра превысит 150 километров в час, то категория урагана будет повышена до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая "опасная" категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.





РИА Новости https://ria.ru/world/20180830/1527476105.html