Многократный чемпион Молдовы по карате погиб в аварии в Комрате

В ДТП на круговом перекрестке в Комрате погиб многократный чемпион Молдовы по карате Кёкусинкай Олег Кара. Об этом в фэйсбук сообщил председатель Федерации Кёкусинкай карате Аурел Кондря, который выразил соболезнования семье парня.

Напомним, авария произошла накануне. По данным полиции, Олег Кара въехал на круговой перекресток на высокой скорости, не справился с управлением и машина перевернулась.

С ним в авто находился его друг, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас полиция устанавливает, не был ли погибший в состоянии алкогольного опьянения.