Умер актер из "33 квадратных метров"

В Москве скончался актер Сергей Таланов. Об этом сообщает НСН.

Таланову было 57 лет. Причина смерти не уточняется.

Сергей Таланов известен по ролям в таких проектах, как "Глухарь", "33 квадратных метра", "Фитиль", "Оба-на!", "Девять неизвестных", "Кадетство". Он также снялся в фильме "Брестская крепость", пишет lenta.ru.

Актер, помимо этого, работал в театре "Группа товарищей" и Театре клоунады Терезы Дуровой.