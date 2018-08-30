Желтый код пожароопасности в Молдове сохранится до пятого сентября

Синоптики продлили желтый код пожароопасности до пятого сентября. Большой риск возгорания сохраняется в лесополосах, кормохранилищах, а также на полях.

Предупреждение ввели в связи с высокими температурами и низкой влажностью, которые установились в последнее время.

Граждан призывают не разжигать костры вблизи домов и на участках с сухой растительностью. В ближайшие дни ночью термометры покажут до 21 градуса, днем от 28 до 35.