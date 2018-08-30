Аномальные волосы принесли славу пятилетнему ребенку

Пятилетняя жительница Тель-Авива Миа Афлало прославилась в соцсетях благодаря аномально густым для своего возраста волосам. Об этом сообщает The Sun.

Афлало уже снималась для британского модного издания Vogue, после чего стала особенно популярна в Instagram. На данный момент у девочки около 50 тысяч подписчиков, пишет lenta.ru.

"Как же грустно, что мои волосы никогда не будут такими же, как ее. Но она прекрасна", — пишут ей поклонники в комментариях.

"Невероятно красивая девочка!" — соглашаются другие.

Однако некоторые пользователи сочли модельную внешность Афлало неподходящей для маленького ребенка.

"Если бы у меня была дочь, я бы никогда не позволила ей так выглядеть", — критикуют они.

"Нельзя эксплуатировать ее в таком юном возрасте", — возмущаются другие.

"Дайте ей быть нормальным ребенком, играть и пачкаться грязью. Она не ваша личная кукла!" — призывают третьи.