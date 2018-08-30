Голос поколений замолчал. Умер Иосиф Кобзон

Певец, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщил "Интерфаксу" помощник супруги певца.

В конце июля Кобзон был госпитализирован. Сообщалось, что он находится в стабильно тяжелом состоянии, передает meduza.io.

В 2005 году у Кобзона было диагностировано онкологическое заболевание.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года. Он был одним из самых известных советских певцов, народным артистом СССР (1987 год), лауреатом Государственной премии СССР (1984 год), награжден многочисленными советскими и российскими наградами.

Помимо эстрадной деятельности Кобзон с 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

В 1990 году Кобзон стал депутатом Верховного совета СССР. С 1997 года он был депутатом Госдумы. С 2011 года занимал пост первого заместителя председателя думского комитета по культуре.