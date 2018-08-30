Первокурсники медуниверситета имени Тестемицану дали клятву студента

760 человек, зачисленных на первый курс Госуниверситета медицины и фармации им. Н. Тестемицану, дали сегодня клятву студента.

Торжественное мероприятие прошло в Национальном дворце им. Н. Сулака: под гимн Республики Молдова студентам вручили символический "огонь знаний", белые халаты, а также символы медицины — стетоскопы и скальпели, передает Молдпрес.

С приветственным словом к студентам обратился ректор вуза Ион Абабий, он напомнил студентам о том, как важны дисциплина и упорство в учебе, и об ответственности, возлагаемой на врача. Студентов поздравила и министр здравоохранения Светлана Чеботарь, отметив, что "от профессионализма будущих врачей зависит доверие и безопасность граждан".

В этом году в медвуз поступили 760 человек, из них 489 — на специальность "Медицина", 141 - "Стоматология", 76 - "Фармация", 15 - "Превентивная медицина", 21 - "Оптометрия", 18 - "Общая медицинская практика".