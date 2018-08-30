Заключенный сбежал из колонии из‐за ленивой жены

Сотрудники федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН России) по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) задержали осужденного, совершившего побег из колонии-поселения при лечебно-исправительном учреждении № 17 в Сургуте.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы регионального УФСИН Азамата Азнагулова. Свой побег заключенный объяснил тем, что его жена поленилась прийти на свидание.

Ориентировка с приметами беглеца была передана всем наружным нарядам полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка осуществлялись поквартирные и подворовые обходы. На поиски заключенного, таким образом, были брошены значительные силы полиции, передает 360tv.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий данный осужденный был задержан 29 августа, в 23:50 (21:50 по московскому времени), сотрудниками розыскного отдела УФСИН на даче у своей жены в Нижневартовске", — рассказал Азнагулов.

В таких случаях предусмотрено возбуждение уголовного дела. Осужденный ранее за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью на три года беглец может получить ощутимую прибавку к уже имеющемуся сроку. Таким образом, срок его заключения может быть увеличен минимум вдвое.