Неинтересные Twitter‐аккаунты лишат подписчиков

В ближайшем будущем в Twitter обещают внедрить функцию, предлагающую пользователям отписываться от неинтересных аккаунтов, сообщил сайт американского издания Slate. Программисты соцсети уже обкатали нововведение на отдельных пользователях, предлагая в тестовом режиме опробовать функцию.

"Мы знаем, что люди хотят, чтобы их лента в Twitter была актуальна. Один из способов добиться этого — отписаться от пользователей, с которыми вы не взаимодействуете на регулярной основе", — рассказал представитель сервиса.