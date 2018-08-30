В Швеции обезьяна сбежала из зоопарка и отправилась в фастфуд

В шведском городе Гетеборг крошечная обезьяна вида мармозетка Гельди сбежала из зоопарка. Об этом в четверг, 30 августа, пишет The Local.

Спустя несколько часов животное обнаружили в ресторане быстрого питания при поедании картофеля фри, передает Корреспондент.

Сотрудники заведения вызвали полицию, но отметили, что мармозетка не вызвала много шума, а, напротив, поразила всех своими манерами.

Пресс-секретарь местной полиции сообщил, что животное уже вернули в зоопарк. По его словам, у следствия есть подозрения, что обезьяна не могла сама добраться от зоопарка до ресторана. Правоохранители намерены выяснить, кто помог ей осуществить побег.