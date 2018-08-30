Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к роли королевы Англии

Королева Великобритании Елизавета II готовит герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон к королевскому трону. Об этом сообщил телеканал ABC News.

В прошедшие выходные Елизавета II и Кейт Миддлтон вместе посещали церковь в Балморале. На Кейт были серьги из личной коллекции ювелирных изделий Елизаветы II, передает 360tv.

Отмечается, что королева не просто одалживает свои драгоценности Кейт, но также готовит к королевскому трону.

"Конечно, нет учебного курса, чтобы стать королевой, но, очевидно, у Ее Величества многолетний опыт, которым она может поделиться", — рассказала королевский корреспондент журнала Hello Эмили Нэш.

Кейт замужем за принцем Уильямом, который занимает второе место в порядке наследования британского престола. Их трое детей, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, являются третьим, четвертым и пятым наследниками соответственно.

Семья проводит последние летние дни в Балморале в замке королевы Елизаветы в Шотландии, где дети знакомятся с традициями королевской жизни.

Кейт и Уильям также все чаще выходят в свет с королевой Елизаветой II и Принцем Филиппом на официальных мероприятиях.

"У Кейт есть все необходимое, чтобы стать идеальной супругой короля", — считает королевский корреспондент.