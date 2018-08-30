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Девушка спасла жизнь ухажеру на первом свидании
// фото: соцсети
14:21, 30 Aug 2018
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Первое свидание американского анестезиолога Энди Трейнор и ее 56-летнего знакомого Макса Монтгомери едва не обернулось драмой. Во время встречи у мужчины случился приступ, однако его подружка не растерялась и оказала медпомощь, сообщило издание The Mirror.

Энди и Макс отправились на пляж в городе Санта-Круз, штат Калифорния. Там они прокатились на сапбордах — надувных досках с веслом. Выйдя из воды, мужчина потерял сознание и упал. Не сумев нащупать его пульс, Трейнор сделала массаж сердца и искусственное дыхание, передает 360tv.

Свидетели происшествия вызвали скорую помощь, которая приехала через семь минут. По дороге в больницу врачи оживили Монтгомери с помощью электрических разрядов и инъекций адреналина.

Когда мужчина пришел в себя, он позвонил Трейнор и извинился, а девушка не смогла сдержать слез. Вскоре Максу сделали коронарное шунтирование. Он признался возлюбленной, что поймет, если она откажется встретиться с ним вновь. Однако Трейнор пообещала поддержать его в любом случае.

Выписавшись из больницы, Монтгомери вновь пришел с Трейнор на тот же пляж, и они впервые поцеловались.




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  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День будет напряженным с самого утра. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.

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  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.

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  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.

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  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.

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  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

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  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.

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  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.

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  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Повысится Ваша деловая активность.

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  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожнее с бытовой химией.

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  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

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