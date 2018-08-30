Девушка спасла жизнь ухажеру на первом свидании

Первое свидание американского анестезиолога Энди Трейнор и ее 56-летнего знакомого Макса Монтгомери едва не обернулось драмой. Во время встречи у мужчины случился приступ, однако его подружка не растерялась и оказала медпомощь, сообщило издание The Mirror.

Энди и Макс отправились на пляж в городе Санта-Круз, штат Калифорния. Там они прокатились на сапбордах — надувных досках с веслом. Выйдя из воды, мужчина потерял сознание и упал. Не сумев нащупать его пульс, Трейнор сделала массаж сердца и искусственное дыхание, передает 360tv.

Свидетели происшествия вызвали скорую помощь, которая приехала через семь минут. По дороге в больницу врачи оживили Монтгомери с помощью электрических разрядов и инъекций адреналина.

Когда мужчина пришел в себя, он позвонил Трейнор и извинился, а девушка не смогла сдержать слез. Вскоре Максу сделали коронарное шунтирование. Он признался возлюбленной, что поймет, если она откажется встретиться с ним вновь. Однако Трейнор пообещала поддержать его в любом случае.

Выписавшись из больницы, Монтгомери вновь пришел с Трейнор на тот же пляж, и они впервые поцеловались.