Бенгальский тигр вышел навстречу велосипедистам в Индии

Необычная встреча произошла на одной из дорог заповедника дикой природы в Махараштре (Индия). Двое сельских жителей столкнулись с гуляющим бенгальским тигром. Фотографии инцидента были опубликованы CGTN в Twitter.

По снимкам можно понять, что на встречу велосипедистам вышел еще молодой представитель бенгальских тигров. Но несмотря на это, мужчины не рискнули подходить к хищнику на более близкое расстояние и остановились поодаль, передает 360tv.

Животное никак не смутило присутствие людей на дороге, он также продолжил свою прогулку.

Бенгальский тигр обитает в Северной и Центральной Индии, Пакистане, Восточном Иране, Бутане, Непале, Мьянме и Бангладеш, а также в окрестностях устья рек Равви, Инд, Сатлидж и Ганг.

Он является самым многочисленным из подвидов тигра. Только в Индии насчитывается 1706 особей хищника. В России, к слову, представителей этой породы семейства кошачьих только пять особей, а в Афганистане бенгальский тигр полностью истреблен.