"То, что они выжили, сопоставимо с чудом": подробности ДТП в Румынии с участием микроавтобуса с молдавскими номерами

Микроавтобус с молдавскими номерами попал накануне вечером под поезд у румынском уезде Васлуй. В маршрутке было восемь пассажиров. Все уроженцы Кагула. Один из них и водитель доставлены в больницу с травмами, остальным медпомощь оказали на месте.

"Микроавтобусом управлял водитель из Республики Молдова. Он вез восьмерых пассажиров. На железнодорожном переезде водитель не удостоверился в безопасности маневра и столкнулся с поездом, который следовал по маршруту Яссы-Бухарест."



Маршрутка направлялась из Ясс в Кагул. В момент ДТП пассажиры спали. То, что они выжили, вполне сопоставимо с чудом.



"Невероятно. Когды мы сюда ехали, думали, будет множество пострадавших с тяжелыми травмами, возможно скончавшиеся. Но подобного не было. Мы очень рады", - сказала начальник бригады скорой помощи Кармина Писеру.



По оценкам врачей, состояние пострадавших стабильное. В Молдове ситуацию тоже держат под контролем.



"Шесть граждан Молдовы отказались от госпитализации, их состояние удовлетворительное. Двое - в больнице. Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям постоянно находится на связи коллегами из Васлуя".



Местная полиция открыла уголовное дело о телесных повреждениях.







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