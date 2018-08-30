"Особенное место для добрых дел": в Кишиневе откроется первый благотворительный магазин

В Кишиневе открывается первый благотворительный магазин. Желающие смогут отдать туда вещи, которыми больше не пользуются - одежду, обувь, игрушки и разные аксессуары. Вырученные с их продажи деньги направят на помощь больным детям. Кроме того, в магазине планируют проводить различные мастер-классы и выставки.

Сейчас в магазине заканчивают ремонт. Там же волонтеры перебирают принесенные людьми вещи.

"Сейчас мы рассортировываем вещи, которые нам передают. С нами связываются люди, если необходимо мы подъезжаем за вещами. Есть разные ситуации в жизни, мы помогаем все-таки деткам", - сказала волонтер Ирина Пегза.

"Я не богатый человек, но когда ты можешь казалось бы просто прийти разобрать вещи, положить в бокс 20-50-100 леев, и ты понимаешь что ты часть того большого коллектива, который спасает жизни", - сказала волонтер Ольга Кодомская.

Слоган магазина - "Особенное место для добрых дел". Открыть его решила жительница столицы Инга Бостан. Она уже не раз принимала участие в различных благотворительных проектах, а последние пять лет помогает детям.

"Место, куда любой человек может прийти в любое время и принести и купить. Это намного облегчает процесс, но есть свои нюансы и недостатки - это расходы. Я мечтаю, чтобы наши расходы были не больше 20 процентов от прибыли магазина", - сказала администратор магазина Инга Бостан.

Горожане с энтузиазмом восприняли новость об открытии благотворительного магазина.

"У меня много вещей, которые я не ношу, можно будет отдать их сюда. Это хорошая идея."

"Я приветствую эту идею, потому что я свои хорошие вещи несу на помойку. Кто подберет, то и слава Богу. А если будет тут - это будет прекрасно."

Откроется магазин 23 сентября.