Каждый пятый житель планеты уверен, что прививки могут вызвать аутизм

О причинах возникновения расстройств аутического спектра нет единого мнения – совершенно ясно одно, что возникает заболевание по самым разным причинам, а свой вклад вносят как генетические факторы, так и факторы окружающей среды.

Одним из самых популярных заблуждений является миф о том, что аутизм может быть вызван прививками. Своим появлением он обязан одной научной публикации. В статье, опубликованной в 1988 году, Эндрю Уэйкфилд (Andrew Wakefield) демонстрировал связь между вакцинацией и развитием аутизма. Позже, однако, выяснилось, что сам автор был финансово заинтересован в таких результатах, а в исследовании приняли участие всего 12 человек. Никому из ученых повторить полученные командой Уэйкфилда данные не удалось, пишет Вести.ru.

Сейчас публикация отозвана из печати, а сам ученый лишен врачебной лицензии. Несмотря на это, выход этой статьи привел к началу массовой антипрививочной кампании, отголоски которой есть и по сей день.

Одно из последних масштабных исследований, основанное на изучении отношения к вакцинации и аутизму среди представителей 38 разных стран, свидетельствует о том, что люди до сих пор уверены в существовании такой связи.

Каждый пятый житель планеты уверен, что некоторые вакцины могут вызывать аутизм – больше всего таких людей проживает в Индии (44%), а меньше всего – в Испании (8%). В России этот показатель составляет 14%. 38% людей не могут дать однозначный ответ, правда это или нет. Самое большое количество сомневающихся (65%) проживает во Франции, Великобритании (55%) и Италии (52%).

Исследователи полагают, что столь высокий процент сомневающихся связан с тем, что тема прививок касается детей – а информация о них и возможных проблемах со здоровьем часто воспринимается более эмоционально, чем любая другая.