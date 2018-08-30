Майю Санду и Андрея Нэстасе поймали на лжи: видеокадры подтверждают, что их сторонники бросали пластиковые бутылки в евродепутатов

Лидеры ПДС и ППДП, Андрей Нэстасе и Майя Санду, сегодня сделали очередные лживые заявления. Они сказали, что их сторонники не оскорбляли и не бросали пластиковые бутылки в евродепутатов на митинге, организованном Иланом Шором 26 августа.

Между тем, видеодоказательства говорят об обратном. Сторонники Майи Санду и Андрея Нэстасе начали бросать пластиковые бутылки в сторону сцены, установленной на ПВНС, в момент, когда евродепутаты говорили о поддержке Республики Молдова, пишет kp.md.

Активисты ПДС и ППДП разозлились после того, как им попеняла вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. "Вот, пусть депутаты Европарламента видят, как ПДС и ЛДПМ обращаются с людьми. Ничего лучше бутылок не нашли? Браво, покажите Европе, какие вы лжецы, трусы и лишенные воспитания", - сказала Марина Таубер.

После этого заявления сторонники Майи Санду и Андрея Нэстасе освистали евродепутатов, стали их оскорблять и показывать неприличные жесты.

Провокационное поведение сторонников ПДС, ЛДПМ и ППДП подтверждают даже некоторые СМИ лояльные оппозиции.