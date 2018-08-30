В Китае микроавтобус въехал в толпу пешеходов

Минивэн совершил наезд на толпу пешеходов в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, один человек погиб, есть пострадавшие, говорится в сообщении местной полиции.

Инцидент произошел на одном из перекрестков города Наньнин в четверг в 11.39 по местному времени, когда минивэн въехал в толпу мотоциклистов, велосипедистов и пешеходов, передает РИА Новости.

По данным полиции, по меньше мере один человек погиб, есть много пострадавших, их точное число не сообщается.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса потерял контроль над управлением, в настоящее время он уже задержан, ведется следствие.