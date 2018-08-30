На МКС произошла утечка воздуха

На Международной космической станции зафиксирована утечка воздуха. Она пока незначительна. Американские астронавты ищут источник разгерметизации в одном из модулей станции. Позже глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил: утечка воздуха произошла на российском пилотируемом корабле "Союз", пристыкованном к орбитальному комплексу. На корабле обнаружена микротрещина. Из-за нее, вероятнее всего, корабль не удастся использовать для возвращения на Землю космонавтов.

Весь экипаж станции после обнаружения утечки собрался в центральном российском модуле. Затем перекрывался отсек за отсеком, чтобы выявить место утечки. Виновником космического переполоха оказался корабль "Союз МС". Утечка уже устраненаЭ, пишет Вести.ru.

На МКС неисправности в модулях и технические проблемы возникают не в первый раз, отмечает "Интерфакс". В июле в японском модуле американского сегмента орбитального комплекса возникли проблемы с системой терморегулирования: в обитаемый отсек из системы стала поступать вода. Астронавтам пришлось бороться с испариной на стенках модуля при помощи салфеток и полотенец. Ежесуточно к астронавтам из-под обшивки просачивалось до 20 миллилитров жидкости.

После долгих поисков было принято решение изолировать неисправную научную стойку. Позже протекающий клапан был найден и заменен. Но счастье длилось недолго: утечка через некоторое время появилась вновь.

Также американском сегменте МКС выходила из строя одна из систем по удалению из атмосферы станции углекислого газа. Астронавтам удалось ее самостоятельно отремонтировать на орбите. В июне 2018 года американские астронавты не смогли подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке. В результате они лишились возможности экстренного выхода в открытый космос с борта станции.