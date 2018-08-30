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Каждый 50-й пассажир влюбляется во время полета - эксперты
// фото: Fotolia
15:10, 30 Aug 2018
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Исследование британского банка HSBC показало, что каждый 50-й пассажир самолета встретил свою любовь на борту во время перелета. Об этом пишет CNN.

При этом также стало известно, что один из семи пассажиров встречает на борту лучшего друга, передает Корреспондент.

"В небе рождаются не только романтические отношения. Полученные данные свидетельствуют о том, что один из семи пассажиров познакомился с лучшим другом на борту", - отмечено в тексте исследования.

При этом лишь половина всех пассажиров идет на контакт с соседями в самолете.

При этом 48 % пассажиров приходят в ужас, если соседи снимают ботинки, и 65% - из-за грубого общения со стюардессой или чрезмерного потребления алкоголя.




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