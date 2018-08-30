"Страшная вонь, туча мух". На Урале вырос уникальный гриб

Жительница Екатеринбурга Лидия Вдовина обнаружила в своей теплице редчайший в России гриб. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на дачницу.

— Утром пришла в теплицу, а там страшная вонь и туча мух вьётся возле кустика перца. Заглянула туда и увидела гриб странной формы, — сказала она.

Женщина предполагает, что споры гриба могли попасть в открытое окно теплицы с помощью ветра. Вдовина отправила снимок сыну, и он определил, что гриб был занесён в Красную книгу России и называется Mutinus caninus ("Мутинус собачий", где первое слово обозначает имя древнеримского бога плодородия), пишет life.ru.

Учёные отмечают, что споры гриба могли попасть в годы Великой Отечественной войны с грузами союзников. Сам гриб такого вида растёт в естественной среде в Северной Америке.