В Ираке 18 тысяч человек отравились питьевой водой

В южном иракском городе Басра отравились водой по меньшей мере 18 тысяч человек. Об этом говорится в докладе, подготовленным Комиссией по правам человека парламента Ирака, сообщает агентство Аnadolu.

В докладе отмечается, что отсутствие в городе специальных химических лабораторий не дает возможности определить точный уровень загрязнения воды, передает Корреспондент.

"Из-за загрязнения воды в Басре у 18 тысяч человек зафиксированы диарея, кишечные колики и рвота", - говорится в докладе.

Также в парламентской комиссии предупредили, что если не будут приняты действенные меры по предотвращению обусловленных загрязненной водой инфекций, то они могут перерасти в эпидемию холеры.