Ученые опубликовали новые фото галактики-монстра

Обнаруженная радиотелескопами ALMA галактика находится на расстоянии в 12,4 млрд световых лет от Земли. Размеры звёздного скопления превышают размеры Млечного Пути в несколько раз, а рождение новых планет происходит в 1000 раз быстрее, пишет Daily Mail.

Ранее галактика была известна астрономам и даже имела своё название — COSMOS-AzTEC-1. Астрономы из Университета Массачусетса и Национальной астрономической обсерватории Японии в Токио впервые использовали радиотелескопы ALMA для получения наиболее достоверных сведений о её структуре и размерах.

Изучив молекулы внутри газового облака AzTEC-1, учёные смогли точно рассчитать скорость рождаемости новых планет. Отличительной особенностью огромной галактики стала сравнительно небольшая продолжительность жизни — по прогнозам учёных, AzTEC-1 прекратит своё существование из-за отсутствия газа примерно через 100 млн лет, пишет life.ru.