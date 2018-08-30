Во дворах столичных многоэтажек построят около ста дестких площадок

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства начало реализацию Ежегодной муниципальной программы обустройства детских игровых площадок во всех секторах столицы. К концу года будет построено сто площадок.

Отвечая на вопрос IPN, начальник Отдела благоустройства и санитарного содержания Василе Ефрос сообщил, что список адресов был составлен на основе запросов, поступивших от жильцов. Количество площадок, запланированных в каждом из пяти секторов столицы, является одинаковым. Первая игровая площадка была построена на улице Ботаника Веке, а к середине декабря будет завершена установка всех ста игровых комплексов.



Комплексы состоят из двух горок, качелей, карусели, фигур на пружинах. Также на площадках имеются скамейки, а вокруг устанавливается ограждение скамеечного типа, на которое также можно садиться.



Обустройство ста детских игровых площадок обойдётся муниципальным властям в 12 миллионов леев.