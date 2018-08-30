В Киеве вооруженный мужчина взял в заложники детей

Бывшая жена мужчины рассказала подробности взятия в заложники детей ее экс-супругом. Жительница Киева рассказала, что мужчина угрожал убить ее лопатой, поэтому она сбежала, оставив детей. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает 112 Украина.

Отмечается, что пара в разводе с 2014 года, но продолжают жить вместе.

Как рассказала женщина, утром она проснулась, увидела, что ее бывший муж держит в руках лопату, идет на нее и угрожает убийством. Она выбежала из квартиры, позвонила в полицию. Когда прибыли правоохранители, мужчина забаррикадировался в квартире с детьми, передает Корреспондент.

"Сейчас известно, что мужчине 51 год. Комментарии соседей были неоднозначными: одни говорили, что он гулял с детьми, не кричал, и вообще не было никаких предпосылок, которые могли бы привести к сегодняшним действиям. Другие рассказывают, что в семье неоднократно были ссоры", - говорится в сообщении.

По словам потерпевшей женщины, ее бывший муж нигде не работает.

"Рассказала, что по работе она иногда отлучалась на три недели, а когда возвращалась, видела, что квартира в плохом состоянии, человек плохо ухаживал за детьми. Она начала готовить документы на лишение его родительских прав. Впрочем, сегодня он якобы об этом не знал", - говорится в сообщении.