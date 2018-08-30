Водители бьют тревогу: на Рышкановке ночью обворовали пять машин

Пять водителей в столичном секторе Рышкановка стали жертвами автомобильных воров. Утром, 30 августа, владельцы обнаружили, что у их маших выбиты окна и украдены некоторые вещи из салона. На место происшествия прибыла полиция.

Известно, что одна из краж произошла на улице Богдан Воевод район Рышкановка. Владелец авто сообщил, что в его машине не было ценных вещей, которые могли быть украдены.

Заведено уголовное дело. Органы правопорядка определяют сумму нанесенного ущерба.

Ведется следствие.

Напомним, накануне подобный случай произошел на Буюканах. Неизвестные украли из припаркованного автомобиля 5 тысяч евро и 48 тысяч леев.