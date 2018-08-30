Пять водителей в столичном секторе Рышкановка стали жертвами автомобильных воров. Утром, 30 августа, владельцы обнаружили, что у их маших выбиты окна и украдены некоторые вещи из салона. На место происшествия прибыла полиция.
Известно, что одна из краж произошла на улице Богдан Воевод район Рышкановка. Владелец авто сообщил, что в его машине не было ценных вещей, которые могли быть украдены.
Заведено уголовное дело. Органы правопорядка определяют сумму нанесенного ущерба.
Ведется следствие.
Напомним, накануне подобный случай произошел на Буюканах. Неизвестные украли из припаркованного автомобиля 5 тысяч евро и 48 тысяч леев.
Комментарии
- В Тараклии врач изнасиловал несовершеннолетнюю девочку у нее дома
- Гражданка Молдовы умерла на заработках в Италии
- "То, что они выжили, сопоставимо с чудом": подробности ДТП в Румынии с участием микроавтобуса с молдавскими номерами
- Многократный чемпион Молдовы по карате погиб в аварии в Комрате
- Машина перевернулась на перекрестке столичных улиц Сармезеджетуза и Трандафирилор
- Труп мужчины обнаружили в квартире многоэтажки в Бельцах
- На Ботанике ночью загорелось такси. ФОТО
- Появились подробности смерти мужчины, найденного в могильнике для животных в Каушанском районе
- Подростка, пострадавшего в серьезной аварии в Кагуле, доставили на вертолете в столичный институт скорой помощи
- Уснул за рулем: микроавтобус с молдавскими номерами попал под поезд в Румынии. ФОТО
- Рыбак выловил редчайшего прозрачного лобстера
- Палатка OccupyGuguta была незаконно подключена к электросети
- В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке теракта
- Водители бьют тревогу: на Рышкановке ночью обворовали пять машин
- В Тараклии врач изнасиловал несовершеннолетнюю девочку у нее дома
- Родители учащихся первых и вторых классов могут взять дополнительные выходные в начале и конце учебного года
- Тысячи книг на любой вкус и возраст: в Кишиневе открылась ярмарка Bookfest
- В Криулянах открыли школу для будущих мам
- 17-летняя жительница Кишинева решила увеличить губы, воспользовавшись дешевым предложением в интернете
- Появились подробности смерти мужчины, найденного в могильнике для животных в Каушанском районе
- Отец пообещал дочери деньги за баллы на экзамене, но недооценил ее способности
- Активисты ПДС, ППДП и ЛДПМ – русскоязычным гражданам: "Почему говоришь "по-свински"? Вам тут что, Россия? ". ВИДЕО
- Ренато Усатый Майе Санду: "Даже после сауны от тебя будет пахнуть дубовыми листьями"
- Санду наняла телохранителя, который охраняет ее с пистолетом на политическом митинге. Она боится Нэстасе?
- СМИ: Актер сериала "Сваты" жестоко избил жену и опубликовал ее фото в соцсети
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет напряженным с самого утра. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Вероятно получение премии.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Повысится Ваша деловая активность.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com