В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке теракта

Мужчина, подозреваемый в подготовке направленного против мусульман теракта, задержан на востоке Нидерландов, сообщила нидерландская прокуратура.

Как сообщается, 43-летний подозреваемый был арестован в конце мая, предварительное слушание по его делу назначено на 7 сентября, передает РИА Новости.

"Расследование началось в связи с информацией о том, что мужчина считает оправданным насилие против мусульман и якобы готовился к этому", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Кроме того, прокуратура получила данные о том, что он мог обладать взрывчаткой. Во время обыска в доме задержанного был обнаружено нелетальное оружие. В прокуратуре не сообщили подробности дела, однако отмели, что нет улик, свидетельствующих, что у мужчины был "конкретный план атаки".





