Рыбак из США поймал редкого белого лобстера. Об этом сообщило издание Portland Press Herald.
Майк Биллингс (Mike Billings) из города Стонингтон, штат Мэн, выловил белого омара во вторник 28 августа. Рыбак сфотографировал необычный улов и выпустил лобстера в воду, так как он был слишком маленьким. Через белесый панцирь омара можно было увидеть его внутренности, пишет lenta.ru.
Биллингс не первый раз ловит необычных омаров. В 2014 году он поймал лобстера с маленькой синей клешней. В том же году в его сети попался редкий крапчатый омар.
Согласно данным издания, подобная мутация встречается у одного лобстера на 100 миллионов особей. Она объясняется лейкизмом — частичной потерей пигментации наружного покрова у животных.
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