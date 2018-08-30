В Хынчештах установили 19 камер видеонаблюдения

В Хынчештах установили 19 камер видеонаблюдения. Разместили их в общественных местах, где чаще всего собираются местные жители. Это улицы, парки, а также въезды и выезды из города.

"Здесь один въезд, и ещё один здесь. Контролируем весь транспорт и граждан, которые въезжают или выезжают из города."

Местные жители довольны. Они говорят, что теперь будут чувствовать себя в большей безопасности.

"Будем спокойней спать и гулять вечерами по городу."

"Люди будут в большей безопасности, и преступления будут раскрывать легче."

"Хорошо, что ведется наблюдение. Будет хоть какая-то культура, чтобы люди уважали все, что для них делают."

Власти Хынчешт позаимствовали идею с камерами у администрации румынского города Синая. На их покупку и установку выделили 75 тысяч леев. А хранение информации в течение двух недель обойдется еще в 5600 леев.

"Я очень хотел внедрить такой проект у нас в Хынчештах, потому что, прежде всего, это безопасность граждан. Кроме того, мы сможем выявлять случаи повреждения общественного имущества."

Отметили пользу видеокамер и правоохранители.

"Это хорошая инициатива, в первую очередь для предупреждения преступлений, и во-вторую - для их раскрываемости. Мы сможем воспользоваться записью и быстрей раскрывать правонарушение."

К концу года власти намерены установить еще 20 камер видеонаблюдения.