Мать из-за смартфона не заметила тонущей дочери

В китайском городе Фучжоу молодая мать отправилась со своей годовалой дочерью в бассейн в честь ее дня рождения. Радостное событие обернулось для ребенка трагедией - девочка выскользнула из круга и ушла под воду. Мать, уткнувшись в смартфон, заметила произошедшее лишь спустя полторы минуты. Об этом пишет The Daily Mail.

К моменту, когда женщина заметила, что ее дочь тонет, девочка была уже без сознания. Женщина принялась делать ей искусственное дыхание, однако ребенок не приходил в себя.

Спустя 20 минут мать принесла ребенка в больницу, где врачам удалось ее реанимировать. Сердце девочки вновь забилось, однако в сознание она так и не пришла.

В настоящее время ребенок продолжает оставаться в больнице в критическом состоянии. Владельцы бассейна в торговом центре предложили оплатить часть медицинских расходов, передает korrespondent.net.