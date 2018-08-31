В Варшаве женщина родила ребенка на станции метро

На одной из центральных станций варшавского метро женщина родила ребенка.

"Схватки начались во время поездки в подземке, поэтому рожала женщина прямо на станции. Ей помогали двое сотрудников полиции и ее муж", – говорится в сообщении.

Отмечается, что младенец родился без осложнений, это девочка. Теперь в варшавском метрополитене размышляют, как отметить это событие, передает korrespondent.net.