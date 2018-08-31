iPhone XS: появилось рекламное изображение гаджета

В Сети были опубликованы рекламные изображения смартфонов iPhone XS и часов Apple Watch Series 4. Официальная презентация новинок состоится 12 сентября. Об этом пишет MacDigger.

Известно, что представлены будут два iPhone с OLED-экранами диагональю 5,8 и 6,5 дюйма на выбор.

Что касается "умных" часов Apple Watch Series 4, то они практически не изменились в дизайне. Однако увеличилась площадь экрана - приблизительно на 15 процентов. Это удалось благодаря уменьшению рамок вокруг дисплея, передает korrespondent.net.