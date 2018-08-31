Взрыв на водоочистной станции в Чикаго: пострадали 10 человек

В американском городе Чикаго произошел взрыв на водоочистной станции. Крыша здания рухнула. Пострадали 10 человек.

Два человека оказались заблокированы под обломками крыши. Их извлекли прибывшие на место происшествия спасатели. Состояние этих двух пострадавших оценивается как серьезное или критическое.

Взрыв произошел в цеху по уплотнению шлама. По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка метана.

Водоочистная станция была введена в эксплуатацию в 1922 году. Она обслуживает более миллиона человек, передает korrespondent.net.