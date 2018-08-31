Будто что-то взорвалось: в Австралии засняли падающий метеорит

Над австралийским городом Перт 28 августа в 19:40 по местному времени пролетел метеорит. Как сообщает Naked science, камеры видеонаблюдения, установленные на автомобилях и жилых домах, смогли заснять этот момент.

"Я услышала оглушающий грохот, звучало так, будто что-то взорвалось", - отметила одна из очевидцев Розена Кокс, которая живет в 125 километрах от Перта.

Еще один очевидец, Робин Гаррат, говорит, что видел вспышку: "Мы услышали шум, увидели свет и подумали, что это молния, но последовавший рокот точно не был громом. Стекла в окнах и сам дом затряслись от удара, собака сошла с ума. В Йорке все выбежали наружу, думая, что небо обрушилось на землю".

Больше всего событием заинтересовались ученые из Университета Кертина. Они начали триангуляцию, чтобы определить, где упал метеорит, передает korrespondent.net.

Профессор Фил Блэнд сказал, что вспышка была необычно яркой, поэтому велика вероятность того, что объект большой: "Мы получили изображение с разных камер, что значит: мы сможем точно триангулировать то, где пролетел метеорит, определить, какая у него была скорость и какой размер. Мы узнаем, где он приземлился и из какой части Солнечной системы прибыл. Обычно они летят со скоростью 17 километров в секунду в верхних слоях атмосферы, но если он позже снизил скорость до четырех, то, вероятно, сохранился".