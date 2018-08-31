КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

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