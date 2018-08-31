Индия испытывает катастрофическую нехватку дипломатов

Индия испытывает катастрофическую нехватку в дипломатах. Об этом в интервью Bloomberg заявил бывший заместитель министра иностранных дел Индии, глава парламентского комитета по иностранным делам Шаши Тхарур.

Заявление представителя индийской стороны прозвучало в контексте предстоящего визита в страну главы Госдепартамента США Майка Помпео и министра обороны Джеймса Мэттиса.

"Мы испытываем катастрофическую нехватку дипломатов. Это не достойно для такой страны как Индия с ее амбициями", – сказал Тхарур.



Визит Помпео и Мэттиса в Индию – признак того, что Запад хочет укрепить сотрудничество с Индией на фоне противостояния с Китаем. Однако скромный дипломатический корпус не дает стране завоевать влияние в мире на фоне быстрых темпов роста экономики, отмечает агентство.

