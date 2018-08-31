С Днем языка: программа мероприятий в столице

Молдова отмечает сегодня День языка. Праздничные торжества идут по всей стране. В столице они начались с церемонии возложения к памятнику Штефану чел Маре и бюстам писателей на Аллее классиков. Там же выступят музыканты и чтецы.

В шесть вечера на площади Великого национального собрания состоится праздничный концерт. На сцене выступят оркестр братьев Адваховых, Таня Черга, Вали Богяну, Наталья Гордиенко, Джета Бурлаку, Зинаида Жуля, Валентин и Амелия Узун. Особым подарком зрителям станет дуэт маэстро Евгения Доги и сопрано Марианы Буликану.

В августе 1989 года более 70 тысяч участников Великого национального собрания высказались за провозглашение румынского языка государственным. Спустя два дня Верховный совет МССР одобрил закон, в соответствии с которым официальным языком страны стал молдавский язык на основе латинской графики.

С 1 сентября 1989 года, по распоряжению тогдашнего министра образования Николая Мэткаша, в школах стали преподавать румынский язык и литературу. Парламент аграриев, которые пришли к власти в 1994 году, одобрил Конституцию Молдовы, 13-ая статья которой гласила, что "государственным языком Республики Молдова является молдавский язык на основе латинской графики".

Позднее ученые не раз пытались аргументировать необходимость изменения этой статьи, но безуспешно.

Против румынского языка выступили и коммунисты, пришедшие к власти в 2001 году. Они выступили с инициативой переименования школьного предмета "Румынский язык", однако она была встречена валом критики. Тысячи людей вышли на протесты в 2002-м, 4-м и 8-м годах.

В 2013 году Конституционный суд принял беспрецедентное решение - что Декларация о независимости превалирует над Конституцией в вопросе о государственном языке. Таким образом синтагма "румынский язык" стала конституционной и вошла официальное использование.