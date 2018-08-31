Курение в общественных местах обошлось нарушителям антитабачного закона в 780 тысяч леев

Почти 780 тысяч леев поступило в бюджет страны за семь месяцев текущего года за счет штрафов за нарушение антитабачного закона. По данным Генерального инспектората полиции, в этот период зарегистрировали примерно 1600 несоблюдений этого закона и выписали штрафов почти на два с половиной миллиона леев.

В большинстве случаев нарушителей наказывали штрафом за курение в присутствии детей, в публичных местах, на игровых и спортивных площадках.

Три штрафа почти на 12 тысяч леев выписали людям, которые курили в общественном транспорте. Выписывали штрафы и продавцам табачных изделий, которые отпускали сигареты подросткам.



Антитабачный закон вступил в силу в мае 2016 года. Согласно документу, курение запрещено на рынках, в общественном транспорте, в том числе в такси, на остановках, в парках, на игровых площадках и стадионах, а также на площади Великого национального собрания во время проведения мероприятий.