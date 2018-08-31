Электроопора упала на автомобиль в результате ДТП на Чеканах

Авария произошла накануне вечером в столичном секторе Чеканы. Два легковых автомобиля столкнулись, когда один водителей решил перестроиться в другой ряд и подрезал ехавшую рядом машину.

В результате автомобиль выехал на обочину и повалил электрический столб. Железобетонная конструкция рухнула на одну из машин. Пострадавших нет.

Водитель, которого признают виновным, оплатит ремонт или замену столба и получит полторы тысячи леев штрафа и шесть штрафных пунктов.