В Брашове открылся фестиваль Cerbul de Aur

Открытие музыкального фестиваля Cerbul de Aur состоялось накануне вечером в румынском Брашове. На сцене выступили 18 исполнителей из 15 стран, в том числе певица из Молдовы Лидия Исак.

По условиям конкурса, каждый певец должен был исполнить мелодию на румынском языке. Для многих иностранных участников это стало настоящим испытанием.

Первого и второго сентября на сцене Брашове выступят британский исполнитель Джеймс Блант, венгерский скрипач Эдвин Мартон, певица из Греции Элени Фурейра и молдавский коллектив Carlas Dreams.

В этом году международный музыкальный фестиваль Cerbul de Aur стал юбилейным -ему исполняется 50 лет. Победитель конкурса получит 25 тысяч евро.