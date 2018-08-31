Жители многоквартирного дома в Дурлештах жалуются на проблемы с мусором

Жильцы многоквартирного дома в Дурлештах недовольны, что мусорные баки в их дворе расположены близко к детской площадке. Кроме того, отходы вывозят очень редко - из-за этого на улице стоит невыносимый запах.

Люди отмечают, что двух мусорных контейнеров недостаточно для дома, в котором 120 квартир: "Нам не все равно, но приходится оставлять мусор возле контейнеров, потому что больше некуда его выбрасывать".

Администратор дома утверждает, что договор с новой компанией по вывозу мусора был заключен недавно. Мэр Дурлешты Элеонора Шаран, в свою очередь, заявила, что местные власти не несут отвественность за вывоз мусора из дворов частных ассоциаций:"Все претензии к фирме. В контракте прописаны все условия вывоза мусора".

С представителями компании, с которой ассоциация жильцов заключила контракт, поговорить не удалось. На телефонный звонок никто не ответил.